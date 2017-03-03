В Москве под завалами тоннеля найден второй погибший

В Москве из-под обломков рухнувшего тоннеля извлечено тело второго погибшего. Об этом пишет utro.ru.
Утром 3 марта спасатели, расчищавшие завалы, нашли тело второго человека, который погиб в результате обрушения тоннеля. Таким образом, чрезвычайное происшествие унесло жизни двух человек. Под обломками больше никого нет.
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