Патрушев: в России тяжёлая ситуация с наркоманией

В России пять лет начитывается 640 тысяч наркоманов, и эта цифра не меняется

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев оценил ситуацию с наркоманией в РФ как тяжёлую. Об этом пишет utro.ru.

Патрушев отметил, что в стране вот уже пять лет начитывается 640 тысяч наркоманов, и эта цифра не меняется. Он добавил, что в прошлом году было совершено около 200 тысяч наркопреступлений, в ходе расследования которых полицейские изъяли 22 тонны запрещённых веществ.