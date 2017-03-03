Министр спорта РФ вступился за российских фанатов

По мнению Колобкова BBC изобразили наших болельщиков не такими, какие они есть на самом деле

Министр спорта РФ Павел Колобков раскритиковал фильм BBC, посвящённый российским фанатам, и сказал, что английские журналисты изобразили наших болельщиков не такими, какие они есть на самом деле. Об этом пишет utro.ru.

Колобков добавил, что на матчи Чемпионата мира-2018 не будут допускаться буйные фанаты. Механизм фильтрации, основанный на взаимодействии организаторов и правоохранительных органов, отсеет со стадионов ЧМ футбольных хулиганов.