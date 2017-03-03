Под Тюменью у ветерана войны украли более миллиона рублей

В течение 6 лет злоумышленники снимали деньги со счета пенсионерки

Соцработница и сотрудница банка обокрали инвалида-ветерана войны на сумму более одного миллиона рублей, пишет 2 марта megatyumen.ru.

Уголовное дело завели в отношении сотрудницы банка и соцработницы, которая ухаживала за 92-летней Александрой Хамова. Женщина прошла всю войну и в преклонном возрасте вынуждена была нанять соцработницу, которую считала близким человеком и даже подписала доверенность, чтобы та могла снимать любые суммы с ее счета.

Светлана Обухова вместе с подельницей, сотрудницей банка, за шесть лет сняла со счета пенсионерки более миллиона рублей, пока об этом не узнала внучка потерпевшей.

Теперь женщины могут получить срок до шести лет.