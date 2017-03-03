Захарченко продлили арест до июня

2 марта Басманный суд Москвы продлил ареста бывшего замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России полковника Дмитрия Захарченко до 8 июня, пишет utro.ru.

Судья Елена Ленская прокомментировала решение тем, что против Захарченко есть показания очевидцев и следственные материалы. Хотя адвокаты просили отпустить подсудимого под залог или домашний арест, сейчас он содержится в СИЗО «Лефортово».

Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, получении нескольких взяток, а также в воспрепятствовании правосудию и производству предварительного расследования.

При обыске у полковника были изъяты 8,5 миллиарда рублей в разной валюте.