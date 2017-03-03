Россиянам снова придется платить за визы в Таиланд

Теперь, согласно приказу министерства внутренних дел Таиланда от 28 февраля, российские туристы имеют право на безвизовый въезд в Таиланд сроком до 30 дней

Власти Таиланда решили сократить действие программы по стимулированию туризма за счет бесплатных виз, пишет utro.ru.

Несмотря на то, что программа была признана успешной, с 1 марта по 31 августа 2017 года включительно оформление виз останется бесплатным только для обладателей паспортов из списка 21 страны – Россия в него не вошла.

Теперь, согласно приказу министерства внутренних дел Таиланда от 28 февраля, российские туристы имеют право на безвизовый въезд в Таиланд сроком до 30 дней – их нововведение не коснется. Оформлять визу туристам из России нужно будет, только если они планируют пребывать в Таиланде долгое время.

