Главой Уралвагонзавода стал Александр Потапов

Экс-замминистра промышленности и торговли РФ Александр Потапов получил должность гендиректора Уралвагонзавода. Об этом пишет телеканал «360».

Глава госкорпорации «Ростех», которой принадлежат все акции завода, Сергей Чемезов в комментарии к новому назначению Потапова отметил, что новый глава УВЗ - руководитель с опытом, разбирающийся в работе оборонно-промышленного комплекса страны и механизмах выполнения оборонного заказа.

Чемезов выразил надежду, что Потапов поможет реализовать все амбициозны задачи, которые есть у Уралвагонзавода.

Ранее «Ростех» получил 100% ценных бумаг предприятия, чтобы контролировать выполнение госзаказа.