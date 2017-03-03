Главой Уралвагонзавода стал Александр Потапов

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Ранее "Ростех" получил 100% ценных бумаг предприятия
|Фото: 360tv.ru
Экс-замминистра промышленности и торговли РФ Александр Потапов получил должность гендиректора Уралвагонзавода. Об этом пишет телеканал «360».
Глава госкорпорации «Ростех», которой принадлежат все акции завода, Сергей Чемезов в комментарии к новому назначению Потапова отметил, что новый глава УВЗ - руководитель с опытом, разбирающийся в работе оборонно-промышленного комплекса страны и механизмах выполнения оборонного заказа.
Чемезов выразил надежду, что Потапов поможет реализовать все амбициозны задачи, которые есть у Уралвагонзавода.
Ранее «Ростех» получил 100% ценных бумаг предприятия, чтобы контролировать выполнение госзаказа.