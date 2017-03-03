В РФ приведут в порядок самый грязный город Земли

Город Карабаш, расположенный в Челябинской области и носящий звание самого грязного города Земли, будет приведён в порядок в соответствии с программой, рассчитанной до 2021 года. Об этом пишет utro.ru.

Планируется расселить людей в новые дома из ветхого и аварийного жилья, отремонтировать дороги, реконструировать социальные объекты, модернизировать медицину и пропагандировать здоровый образ жизни. В городе будет построен новый микрорайон, а также приведены в порядок многие здания и зоны отдыха.

Карабаш отличается таким низким уровнем экологии. В настоящее время продолжается модернизация очистных сооружений градообразующего предприятия "Карабашмедь", на что уже затрачено около 18 миллиардов рублей.