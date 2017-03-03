В Москве на стройке был обнаружен снаряд времён войны

На одной из строек Москвы рабочие нашли авиационный снаряд, пролежавший в земле со времён Великой Отечественной войны. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на видеозапись находки.
После обнаружения металлического предмета, напоминающего снаряд, рабочие позвонили в полицию. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов с сапёрами. В настоящее время работы на строительном объекте полностью прекращены. Стройплощадку обследуют кинологи.
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