В Москве со строящейся высотки сорвался рабочий

В Москве сотрудник строительной организации упал с высотки, которая в настоящее время возводится на Варшавском шоссе. Об этом пишет телеканал «360».

Остаётся неизвестным, с какого этажа сорвался мужчина. Потерпевший находится в медучреждении. О его состоянии не сообщается.