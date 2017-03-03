В Подмосковье на рынке женщина купила рыбу с червями

Женщина принесла домой окуней, но когда стала разделывать рыбу, то увидела внутри червей

На рынке города Подольск женщина купила замороженную рыбу, в которой оказались черви. Об этом пишет телеканал «360».

Женщина принесла домой окуней, но когда стала разделывать рыбу, то увидела внутри червей. Продавец вернул покупателю деньги за некачественный товар, но, по словам женщины, ничуть не удивился инциденту, как будто такое происходит часто.

В региональном отделении Роспотребнадзора отметили, что к ним часто обращаются с такими случаями. Чаще всего в рыбе находят уже мёртвых червей, которые не опасны для здоровья, заключили в надзорном ведомстве.