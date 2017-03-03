Резервный фонд РФ уменьшился за месяц на 110 млн рублей

По данным Министерства финансов РФ, 1 марта в Резервном фонде находилось 931,31 миллиард рублей, а в начале февраля - 973,53 миллиарда рублей. Разница составила 42,22 миллиарда рублей, что в переводе на российскую валюту составляет 110 миллионов рублей. Об этом пишет телеканал «360».

Что касается объёма Фонда национального благосостояния, то он составляет 4,2 триллиона рублей, что в переводе на валюту США равно 72,5 миллиардам долларов. На месяц фонд потерял 140 миллионов долларов.