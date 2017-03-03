Скандальная гонщица Мара Багдасарян подделала больничный лист

Мару Багдасарян, которая проходит по делу о гонках по Москве, обвиняют в том, что она подделала больничный лист, чтобы уклониться от общественных работ. Об этом пишет utro.ru.

Ранее суд приговорил стритрейсершу к штрафам и общественным работам. Выплатив 183 тысячи рублей за все свои нарушения ПДД, 22-летняя девушка попыталась уклониться от работ и подделала больничный лист. Подделку она показала судебному приставу и сотруднику управляющей компании, в которой должна отработать 595 часов. Но обман вскрылся и теперь Багдасарян просит суд рассмотреть её новое дело в особом порядке, поскольку гонщица признала вину.