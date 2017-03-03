Леонид Юзефович стал автором текста "Тотального диктанта – 2017"

Текст «Тотального диктанта – 2017» подготовил писатель Леонид Юзефович, информирует utro.ru.

Сам Леонид Юзефович рассказал, что изучил все тексты тотальных диктантов прошлых лет. В прошедшие годы авторами текстов для диктантов выступали Дина Рубина, Захар Прилепин, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов и другие.

Известно также, что эссе Юзефовича будет связано с тремя городами, с которыми связана его жизнь, в частности, Перми, где родился писатель, а также Улан-Удэ и Санкт-Петербургу.

В 2016 году Леонид Юзефович был награжден премией «Большая книга» за свой роман «Зимняя дорога»