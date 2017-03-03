Встреча глав МИД РФ и ФРГ состоится 9 марта

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет встречу со своим коллегой из ФРГ Зигмаром Габриэлем 9 марта, информирует utro.ru. О дате встречи 2 марта рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Планируется, что министры России и Германии обсудят график предстоящих контактов в политической сфере и ряд практических вопросов двусторонней повестки дня. Также в ходе переговоров министры собираются обсудить совместные усилия России и Германии по урегулированию сирийского и украинского кризисов.

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