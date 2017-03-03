Путин присвоил ордена и медали менеджерам "Роснефти"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении медалями и орденами менеджеров компании «Роснефть», пишет 2 марта utro.ru Финансовый директор компании «Роснефть» Петр Лазарев и ее первый вице-президент Павел Федоров получили Ордена почета. Сразу десять менеджеров госкорпорации награждены медалями ордена «За заслуги перед отечеством II степени», в том числе руководитель проекта управления департамента отношений с инвесторами Павел Балюта, директор департамента отношений с инвесторами Андрей Баранов и замначальника управления департамента по взаимодействию с органами государственной власти и управления компании Людмила Балеевских.

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