Трое детей погибли при пожаре в Ульяновской области

Прокуратура Чердаклинского района Ульяновской области выясняет обстоятельства смерти троих детей, погибших при пожаре в селе Старый Уренбаш 2 марта, информирует utro.ru.

Старший помощник прокурора по Ульяновской области Василий Зима сообщил источнику, что днем 2 марта в пожаре погибли девочка и двое мальчиков дошкольного возраста. В момент возгорания их родителей в доме не было.

Василий Зима также рассказал, что полностью сгорел деревянный дом, где проживала многодетная семья. Контроль над прокурорской проверкой взяло на себя руководство прокуратуры Ульяновской области.