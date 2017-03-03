ФРГ считает алогичным военный контингент РФ на границе с Прибалтикой

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль 2 марта сделал заявление о том, что военный потенциал РФ на ее западной границе абсолютно иррационален, пишет utro.ru.

Зигмар Габриэль сделал свое заявление во время посещения литовской военной базы в Рукле. Находясь на территории базы, где расквартированы солдаты германского Бундесвера, он заявил, что войска РФ на границе слишком велики, так как от трех балтийских стран не исходит никакой угрозы.

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году было решено разместить четыре батальона альянса в Польше, Латвии, Литве и Эстонии. В 100 километрах от границы с Россией Германия разместила около 450 солдат и 26 бронетранспортеров.