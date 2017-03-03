В МГУ в течение года могут создать антидопинговую лабораторию

Новая лаборатория будет работать с анализами иностранных спортсменов

Московский государственный университет имени Ломоносова планирует в течение года создать на базе вуза национальную антидопинговую лабораторию, пишет utro.ru.

По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, вуз направил во Всемирное антидопинговое агентство приглашение оценить свои планы.

Новая лаборатория, создаваемая по поручению президента РФ Владимира Путина, будет работать с анализами иностранных спортсменов. В случае получения лицензии WADA она сможет не только делать анализы биоматериалов, но и составлять заключения по ним, а также хранить допинг-пробы.

Старая лаборатория при Минспорте будет работать вплоть до открытия новой лаборатории на базе МГУ.