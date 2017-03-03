В Тюменской области злоумышленник зарезал и обокрал мужчину

На жителя Тобольска заведено два уголовных дела по факту убийства и разбоя

В Тобольске 31-летний злоумышленник зашёл к знакомому в квартиру, зарезал хозяина и украл 170 тысяч рублей. Об этом пишет megatyumen.ru.

Инцидент произошёл 26 декабря прошлого года. Злоумышленник зашёл в квартиру к знакомому под предлогом проверки работоспособности фильтра для воды, который он установил мужчине ранее. Преступник нанёс хозяину множественные ножевые ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. Убийца присвоил 170 тысяч рублей и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции.

На жителя Тобольска заведено два уголовных дела по факту убийства и разбоя. Материалы дел переданы в суд.