В Тюменской области мужчина ударил ножом свою гостью

Потерпевшая была доставлена в больницу с ножевыми ранениями

В селе Южно-Дубровное хозяин квартиры в ходе застолья поссорился с женщиной, которая пришла к нему в гости, и несколько раз ударил её ножом. Об этом пишет megatyumen.ru.

К 32-летнему мужчине пришли гости. Приятели распивали алкогольные напитки и поссорились. Конфликт закончился тем, что хозяин выхватил ударил им женщину. Потерпевшая была доставлена в больницу с ножевыми ранениями.

Правонарушитель был задержан сотрудниками правоохранительных органов и признался в содеянном. На него заведено уголовное дело.