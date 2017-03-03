В Тюменской области мужчина ударил ножом свою гостью

В селе Южно-Дубровное хозяин квартиры в ходе застолья поссорился с женщиной, которая пришла к нему в гости, и несколько раз ударил её ножом. Об этом пишет megatyumen.ru.
К 32-летнему мужчине пришли гости. Приятели распивали алкогольные напитки и поссорились. Конфликт закончился тем, что хозяин выхватил ударил им женщину. Потерпевшая была доставлена в больницу с ножевыми ранениями.
Правонарушитель был задержан сотрудниками правоохранительных органов и признался в содеянном. На него заведено уголовное дело.
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