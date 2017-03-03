В Ханты-Мансийском АО на ребёнка упала дверь подъезда

Суд обязал компанию, по вине сотрудников которой произошёл инцидент, выплатить школьнику 100 тысяч рублей

В Нягани на школьника упала дверь, оставленная без присмотра рабочими, которые производили замену двери в подъезде. Об этом пишет megatyumen.ru.

Сотрудники компании «Северприобьстрой-Нягань» меняли дверь в одном из подъездов дома в Нягани. Отправившись на обед, рабочие оставили новую дверь в незакреплённом виде. Она упала на ребёнка, который шёл домой со школы.

Суд обязал компанию, по вине сотрудников которой произошёл инцидент, выплатить школьнику 100 тысяч рублей.