В Ханты-Мансийском АО на ребёнка упала дверь подъезда

В Нягани на школьника упала дверь, оставленная без присмотра рабочими, которые производили замену двери в подъезде. Об этом пишет megatyumen.ru.
Сотрудники компании «Северприобьстрой-Нягань» меняли дверь в одном из подъездов дома в Нягани. Отправившись на обед, рабочие оставили новую дверь в незакреплённом виде. Она упала на ребёнка, который шёл домой со школы.
Суд обязал компанию, по вине сотрудников которой произошёл инцидент, выплатить школьнику 100 тысяч рублей.
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