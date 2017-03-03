Российский путешественник планирует добежать до Китая

Спортсмену предстоит преодолеть дистанцию в восемь тысяч километров

Путешественник из РФ Александр Капер собирается пробежать за 200 дней от Москвы до Пекина. Об этом пишет megatyumen.ru.

Супермарафон стартует уже 4 марта. Спортсмену предстоит преодолеть дистанцию в восемь тысяч километров и посетить 16 субъектов РФ и три государства.