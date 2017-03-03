В Саратовской области книжный вор обокрал архив на 1 млрд рублей

В госархиве Саратовской области исчезло 46 ценных старинных книг стоимостью около 1,2 миллиардов рублей. К преступлению оказался причастен 27-летний сотрудник учреждения. Об этом пишет megatyumen.ru.
В государственном архиве обнаружилась пропажа 46 книг, напечатанных в середине-конце 19 века. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в воровстве замешан один из сотрудников учреждения. Молодой человек продавал украденные книги в интернете, размещая на сайтах соответствующие объявления.
Сейчас все книги вернулись в архив, а на злоумышленника заведено уголовное дело.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.