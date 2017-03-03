В Саратовской области книжный вор обокрал архив на 1 млрд рублей

В госархиве Саратовской области исчезло 46 ценных старинных книг стоимостью около 1,2 миллиардов рублей. К преступлению оказался причастен 27-летний сотрудник учреждения. Об этом пишет megatyumen.ru.

В государственном архиве обнаружилась пропажа 46 книг, напечатанных в середине-конце 19 века. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в воровстве замешан один из сотрудников учреждения. Молодой человек продавал украденные книги в интернете, размещая на сайтах соответствующие объявления.

Сейчас все книги вернулись в архив, а на злоумышленника заведено уголовное дело.