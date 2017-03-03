В ЧМ по лыжным гонкам примет участие спортсменка из Югры

Лыжница из Ханты-Мансийского АО Полина Кальсина приняла участие в первом этапе женской эстафеты 4х5 километров, которая прошлат в рамках Чемпионата мира в Лахти (Финляндия). Об этом пишет megatyumen.ru. Участницы эстафеты прошли первые два этапа классическим стилем, а остальные - свободным. Соревнования старотвали днем 2 марта.

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