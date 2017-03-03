Бастрыкин огласил причину бегства бывшего депутата Вороненкова

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, почему экс-депутат российской Госдумы Денис Вороненков сбежал на территорию Украины, пишет utro.ru 2 марта.

На расширенной коллегии СК Бастрыкин заявил, что в России Вороненкову грозили бы уголовное преследование и арест, так как СК РФ дважды выносил постановление в его отношении. Бывший депутат был организатором мошеннических схем.

Денис Вороненков входил во фракцию КПРФ. Сейчас он объявлен в федеральный розыск и скрывается от следствия. По информации украинских СМИ, в декабре 2016 года экс-депутат уехал в Киев и принял украинское гражданство.