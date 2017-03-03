В РФ устарела половина всей сельхозтехники

В РФ требуется обновление 50% всей сельскохозяйственной техники. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на заявление вице-премьера Аркадия Дворковича. Зампред правительства отметил, что в настоящее время нет финансовых возможностей для того, чтобы решить эту задачу. Однако увеличение доходов аграриев, экономический рост и пополнение госбюджета могут ускорить процесс обновления сельхозтехники.

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