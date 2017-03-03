Патриарх Кирилл может стать почетным гражданином Санкт-Петербурга

В списке кандидатов на это звание также значится спикер Валентина Матвиенко

Патриарх Кирилл может получить звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». Его кандидатура была выдвинута Советом ректоров города. Об этом пишет utro.ru.

В списке кандидатов на это звание также значится спикер Валентина Матвиенко, балетмейстер Борис Эйфман, певица Эдита Пьеха и режиссер Александр Сокуров. 24 мая станут известны имена двух человек, которые станут почётными гражданами города.

Звание может быть присуждено человеку, который внёс значительный вклад в одну из сфер жизни города: науку, культуру, искусство, экономику; либо активно развивал демократию и защищал права человека.