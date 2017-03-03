Бастрыкин призвал ввести конфискацию имущества у коррупционеров

Чтобы победить коррупцию, нужно внести в законодательство поправки, предполагающие конфискацию имущества у коррупционеров. Такое заявление сделал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, пишет utro.ru.
Побороть коррупцию можно лишь введением на законодательном уровне конфискации имущества для нарушителей, отметил Бастрыкин. Кроме того, коррупционер должен возместить ущерб, причинённый своими действиями, добавил глава СК.
Бастрыкин сказал, что в 2016 году 80% ущерба было возмещено коррупционерами, что в денежном выражении составило 18 миллиардов рублей.
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