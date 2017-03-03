В Крыму и на Кавказе 3 тысячи солдат приняли участие в учениях

На Кавказе и в Крыму в военных манёврах задействованы три тысячи солдат, которые были подняты по тревоге. Об этом пишет utro.ru.

Проверка боеготовности состоялась в воинских частях нескольких республик Кавказа и в Крыму. Военные совершат марш-броски и примут меры для противодействия атаке условного врага. Более тысячи военной техники участвуют в манёврах, в том числе беспилотные летательные аппараты.