В РФ подорожает газ

В ближайшие годы «голубое топливо» подорожает для россиян минимум на 3%. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на председателя правления ПАО «Газпром» Андрея Круглова.

Увеличение стоимости газа окажется ниже уровня инфляции и составит около 3-3,5%, отметил Круглов и добавил, что крупные потребители газа могут получить от «Газпрома» скидку в 10%, если правительство РФ разрешит такую меру.