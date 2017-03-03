Полковника Захарченко обвиняют в двух эпизодах коррупции

Экс-заместитель начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России полковник Дмитрий Захарченко обвиняется сразу в двух эпизодах получения взятки, пишет utro.ru 2 марта.

По словам следователя, Захарченко обвиняется по трем статьям УК РФ, в том числе в двух эпизодах взяточничества, в связи с чем 2 марта Басманном суде Москвы рассматривалось ходатайство о продлении его ареста.

Сообщается, что хотя большой объем следственных действий уже проведен, на будущее запланировано также много следственных мероприятий, и завершить их в установленный срок невозможно.

Прокуратура поддержала просьбу следствия оставить Захарченко под арестом.