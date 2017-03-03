Футболист Кокорин устроил гонки по встречке в Москве

Ночью в Москве футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина задержали за езду по полосе встречного движения, пишет utro.ru 2 марта.

Полицейские задержали Кокорина на Страстном бульваре Москвы. Известно, что тот устроил на своем «Bentley» гонки по встречной полосе. При этом помех для проезда на пустой дороге у него не было.

За нарушение ПДД Кокорина могут лишить водительских прав. Сам футболист не считает себя виновным и намерен через суд отменить решение автоинспектора.

Александр Кокорин долго возглавлял рейтинг высокооплачиваемых российских футболистов. Его зарплата в «Динамо» составляла около 5,5 миллионов евро в год, в «Зените» упала до 3,5 миллионов евро.