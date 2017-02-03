В Тюмени мальчик умер после катания на карте

В тюменском ТЦ «Солнечный» мальчик катался в картинг-центре и ударился головой об руль карта. Травма оказалась серьёзной, и спасти ребёнка не удалось. Об этом пишет megatyumen.ru.

Катаясь на карте, 10-летний мальчик травмировал голову об руль машины. Ребёнок был доставлен в больницу, где умер. Сотрудники правоохранительных органов проверяют картинг-центр, выясняя все подробности случившегося. По результатам проверки будет дана оценка действиям сотрудников центра.