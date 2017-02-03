Допинг-проба Поветкина оказалась положительной

Допинг-пробы Александра Поветкина, взятые 13 и 15 декабря, дали отрицательные результаты на допинг

Допинг-проба "Б" российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин, пишет utro.ru.

Старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, который представляет интересы Александра Поветкина, сообщил, что допинг-проба «Б» российского боксера положительно отреагировала на наличие остарина. Вскрытие пробы провела лаборатория в Лос-Анджелесе.

Руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал, что запрещенное вещество остарин было найдено в пробе спортсмена в минимальной концентрации.

В связи с тем, что допинг-проба Поветкина от 6 декабря 2016 года оказалась положительной, руководство WBC отказалось санкционировать бой российского боксера против канадца Бермейна Стиверна. Он должен был пройти в Екатеринбурге 17 декабря и решить судьбу титула временного чемпиона мира.

В нетитульном поединке против Поветкина боролся француз Жоанн Дюопа. Российский боксер победил его в шестом раунде нокаутом.

Допинг-пробы Александра Поветкина, взятые 13 и 15 декабря, дали отрицательные результаты на допинг.