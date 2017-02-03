В Томске создали 3D-модель мумии мальчика

Сотрудники Томского университета сделали 3D-модель мумии мальчика, найденной в позапрошлом году в ходе раскопок на полуострове Ямал. Об этом пишет utro.ru.

Модель сделана для долговременного сохранения мумии в интересах науки, поскольку органическая находка может постепенно разрушиться.

Мумия помещена в музей Шемановского, который расположен в городе Салехард. Трёхмерная модель будет использоваться на выставках, в научных экспериментах и для того, чтобы популяризовать российскую археологию. Скоро появится двуязычный сайт, который будет посвящён мумии. На сайте можно будет узнать все сведения о мальчике с Ямала.

Учёные продолжают устанавливать этническую природу мальчика и даже ищут его потомков, которые могут жить сейчас на полуострове.

В ходе археологической экспедиции на Ямале был обнаружен средневековый некрополь. В числе захоронений был найден короб из бересты, в котором лежала мумия мальчика и украшения.