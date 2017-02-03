Лыжники Легков и Белов подали апелляции против своего отстранения

Российские лыжники Евгений Белов и Александр Легков опротестовали решение Международной федерации лыжного спорта (ФИС), которая постановила отстранить спортсменов от участия в соревнованиях. Соответствующие апелляции поданы в арбитражный суд в Лозанне. Об этом пишет utro.ru.

Из-за данных, содержащихся в докладе Ричарда Макларена, 25 января антидопинговая комиссия ФИС согласилась с временным отстранением лыжников. В настоящее время уже шесть лыжников из сборной РФ не могут участвовать в соревнованиях из-за подозрения в использовании допинга на Олимпиаде в Сочи.