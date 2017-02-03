В Пензе вновь запущено оборудование ТЭЦ-1

Работа оборудования пензенской ТЭЦ-1 нормализована, системы теплоснабжения заполнены утром 2 февраля, информирует utro.ru.

Группа «Т Плюс» принесла жителям Пензы извинения за неудобства в связи с аварией на ТЭЦ-1. Замглавы администрации Пензы Юрий Ильин привел информацию о том, что вторая авария на теплоэлектроцентрали оставила без отопления 206 многоквартирных домов, четыре школы, восемь детских садов и две больницы.

Первая крупная коммунальная авария в Пензе произошла 26 января. После взрыва, произошедшего на ТЭЦ-1 во время сварочных работ, а также прорывов на теплотрассах, без отопления в 20-градусный мороз было оставлено более 75 тысяч человек.