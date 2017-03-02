Замглавы Роструда: 7 марта рабочий день в России сократят на час

Замглавы Роструда Иван Шкловец сообщил, что во вторник 7 марта рабочий день россиянам сократят на час, пишет телеканал «360».

Праздничный день 8 марта разбивает неделю ровно напополам: рабочими днями остаются 6, 7, 9 и 10 марта. 7 марта как предпраздничный рабочий день будет сокращен на час.

В мае россиян ждут три, а затем четыре выходных подряд. 1 мая приходится на понедельник, а 9 мая – на вторник. С 6 по 9 мая получается четыре выходных, поскольку на понедельник, 8 мая перенесли выходной 7 января, выпавший на субботу.

Дополнительные выходные дни у россиян были и в феврале. Из-за переноса выходного 1 января на 24 февраля граждане отдыхали с 23 по 26 февраля включительно.