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СК РФ арестовал имущество коррупционеров на 18 миллиардов рублей

СК РФ арестовал имущество коррупционеров на 18 миллиардов рублей
Государству возвратили около 2,7 миллиарда рублей
19 минут назад
Происшествия | Россия
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Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России (СК РФ) за 2016 год арестовал имущество коррупционеров на сумму в 18 миллиардов рублей, пишет телеканал «360».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на заседании ведомственной коллегии рассказал, что сумма в 18 миллиардов рублей – это 80% от общей суммы нанесенного ущерба. Государству возвратили около 2,7 миллиарда рублей.

Глава СКР также заявил, что по решениям судов в 2016 году имущество коррупционеров арестовали на общую сумму в 38 миллиардов рублей, и это вдвое превышает показатель 2015 года.

На заседании Бастрыкин высказал идею расширить сроки предварительного следствия по делам о коррупции.

 
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