В Москве обрушился тоннель

В Новой Москве обрушился тоннель. Найдено тело одного человека. Под завалами могут находиться ещё несколько человек. Об этом пишет «телеканал 360».
Инцидент произошёл на Калужском шоссе. Обрушение конструкций с бетоном привело к гибели одного человека. Неизвестно, сколько ещё пострадавших могут быть под обломками. Как пишут СМИ, жертвами обрушения могут быть ещё 3-4 человека. В настоящее время сотрудники МЧС устранят последствия инцидента.
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