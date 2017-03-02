На Киевском шоссе в Москве погиб водитель Mercedes

После аварии с фурой на Киевском шоссе Москвы погиб мужчина, управлявший легковым автомобилем, пишет 2 марта телеканал «360». В пресс-службе столичного ГИБДД источнику сообщили, что авария произошла на 31-м километре Киевского шоссе в Москве неподалеку от аэропорта Внуково. Водитель автомобиля Mercedes врезался в фуру, стоящую у края проезжей части. В результате столкновения мужчина погиб. Причины и обстоятельства аварии на месте ДТП выясняют сотрудники полиции.

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