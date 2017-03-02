В Тюмени женщина пострадала в ДТП с автобусом

В Тюмени в аварии с участием автобуса Hyundai и легковушки Toyota пострадала владелица автомобиля, информирует megatyumen.ru. По предварительной информации, водитель общественного транспорта не выдержал дистанцию, что и послужило причиной столкновения. По данным региональной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадала 39-летняя тюменка, управлявшая японской иномаркой. Женщина получила ушиб головы и травму шеи.

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