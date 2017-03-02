Пивоварам России могут разрешить отправлять "полторашки" на экспорт

Они могут отправиться в Китай, Киргизию, Монголию

Российским пивоварам могут дать разрешение на использование ПЭТ-упаковки объемом 1,5 литра и более для производства пива на экспорт, пишет megatyumen.ru.

В нескольких министерствах России готовы поддержать идею вернуть пивоварам ПЭТ-упаковки объемом от полутора литров для производства пива на экспорт: в Китай, Киргизию, Монголию и прочие страны, где подобный формат пользуется большой популярностью. Запрет все еще будет действовать для внутреннего рынка.

Производство и продажа спиртных напитков в полимерной потребительской таре (ПЭТ) объемом 1,5 литра и более были запрещены в России с 1 января 2017 года.