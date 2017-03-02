Семь центров для принудительных работ откроются в России

Принудительные работы как вид уголовного наказания стали применять в России с 2017 года

Один из семи новых центров для принудительных работ, которые появятся в России, откроют в Тюменской области, пишет megatyumen.ru.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщает, что в России на базе уже существующих зданий ФСИН будут открыты семь новых центров для принудительных работ.

Общая вместимость центров оценивается в 928 мест. До конца 2017 года центры появятся в зданиях ФСИН в Волгограде, Костроме, Копейске, Ленске, Казани, Оренбурге, а также в Ленинградской области. Один из первых центров подобного рода открылся в Ишимском районе Тюменской области.

Принудительные работы как вид уголовного наказания стали применять в России с 2017 года.