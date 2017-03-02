Лебедь-шипун поселился в Тюменской области

Орнитологи Тюмени установили, что ареал обитания лебедя-шипуна расширился в северном направлении, информирует megatyumen.ru. Причиной увеличения территории обитания птиц называют благоприятные условия обитания, сложившиеся после изменения климата в регионе, которое наблюдалось в Тюменской области в последние несколько десятилетий. Орнитологи говорят, что сейчас на территории тюменского и соседних регионов в летнее время года наблюдается рост температур и усиление сухости климата. Это и создает положительные условия для обитания лебедей-шипунов на водоемах в лесной зоне указанных областей.

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