Лебедь-шипун поселился в Тюменской области

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Причиной увеличения территории обитания птиц называют благоприятные условия обитания
|Фото: megatyumen.ru
Орнитологи Тюмени установили, что ареал обитания лебедя-шипуна расширился в северном направлении, информирует megatyumen.ru.
Причиной увеличения территории обитания птиц называют благоприятные условия обитания, сложившиеся после изменения климата в регионе, которое наблюдалось в Тюменской области в последние несколько десятилетий.
Орнитологи говорят, что сейчас на территории тюменского и соседних регионов в летнее время года наблюдается рост температур и усиление сухости климата. Это и создает положительные условия для обитания лебедей-шипунов на водоемах в лесной зоне указанных областей.