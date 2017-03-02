В РФ программа материнского капитала может быть продлена до 2023 года

В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили продлить программу материнского капитала до 2023 года. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на главу Минтруда России Максима Топилина.

Министр заявил, что соответствующее предложение министерство уже сделало правительству. В настоящее время прорабатываются детали возможного законопроекта.