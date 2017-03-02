Стоимость отдыха в Крыму вырастет минимум на 10%

Отдых на полуострове пока обходится для россиян дороже, чем на курортах Краснодарского края

Представители российских туроператоров неофициально отметили, что в текущем году отдых в Крыму подорожает на 10-20%. Об этом пишет utro.ru.

Эксперты объясняют удорожание отдыха на полуострове корректировкой цен в связи с уровнем инфляции. Кроме того, пока не все отели Крыма открыты круглый год.

Хотя крымские отели и гостиницы отказались от увеличения стоимости размещения, отдых на полуострове пока обходится для россиян дороже, чем на курортах Краснодарского края.