Из Карелии уходят северные олени

Северные олени покидают Карелию из-за того, что в республике установилась слишком тёплая зима. Об этом пишет utro.ru.

В национальном парке "Водлозерский" осталось около 40 оленей, хотя обычно в феврале-марте там находится по 200 особей. Дело в том, что на территории республики установилась тёплая зимняя погода. Потепления сменяются резкими заморозками, и снег становится плотным, обрастает ледяной коркой. Из-за этого северные олени не могут добраться к находящимся под снегом лишайникам и вынуждены мигрировать в поисках подходящих условий.

В ходе миграции часть оленей (особенно молодняк) гибнет по тем или иным причинам: от хищников, рук человека или от потери сил.