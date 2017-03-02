Сотрудники Мосводостока убрали пятно с поверхности Москвы-реки

Пятно, растянувшееся по поверхности воды на 600 метров, находилось на Фрунзенской набережной столицы

На поверхности Москвы-реки 1 марта было замечено пятно неизвестного происхождения, которое оперативно устранили сотрудники Мосводостока. Об этом пишет utro.ru.

Плавательное спецсредство аккуратно собрало плёнку, не нанеся ущерба экосистеме реки. Сейчас специалисты в лаборатории выясняют, откуда взялось это пятно и из чего оно состоит.

Пятно, растянувшееся по поверхности воды на 600 метров, находилось на Фрунзенской набережной столицы.